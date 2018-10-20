بالصور… زوجة السفير الأمريكي بالجزائر تزور المعلم الأثري تميقاد بباتنة

زارت زوجة السفير الأمريكي بالجزائر، “كارين روز”، عاصمة الأوراس “باتنة”، مبدية إعجابها الكبير للمناطق الأثرية بالمنطقة.

وخصت اليوم في زيارتها لعاصمة الأوراس الصرح والمعلم الأثري التاريخي “تيمقاد”، معتبرة إياه أحد أكثر المدن الرومانية غاية في الروعة.

حيث عبرت على صفحتها الرسمية “للفايس بوك” قائلة : ” واحدة من أكثر المدن الرومانية روعة في كل شمال إفريقيا”.

لتضيف “وقد إعترفت اليونسكو بأنه من أفضل الأمثلة على التخطيط للمدينة الرومانية في أي مكان من العالم …..”.

لتنويه زوجة السفير الأامريكي ” كارين روز”، قامت أول أمس بزيارة لضريح النوميدي “إمدغاسن”، ببومية ولاية باتنة.