بالصور.. زيارة الفريق شنڤريحة للمنتخب الوطني للكاراتي بالقاهرة

زار الفريق سعيد شنڤريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، المنتخب الوطني للكاراتي دو ( أكابر، أواسط، وأشبال) قبل يوم من انطلاق البطولة الافريقية المرتقبة بمصر في الفترة ما بين 3 و 5 و 6 ديسمبر الجاري .

وتحدث رئيس الأركان مع رياضي المنتخب، ومسؤولي البعثة، حيث شجعهم على رفع الراية الوطنية، راية الشهداء الابرار، كما هنأ رئيس الاتحاد الافريقي للكاراتي، السيد الطاهر مصباحي بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد الافريقي خلال الانتخابات التي جرت اليوم.

وتنطلق غدا الجمعة فعاليات البطولة الافريقية للكاراتي دو، باستاد القاهرة، حيث يحدو العناصر الوطنية العزم على تقديم مستويات طيبة وتحقيق نتائج تليق بسمعة ومكانة الجزائر قاريا.