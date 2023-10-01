بالصور.. زيارة فجائية إلى المستشفى الجامعي لقسنطينة تكشف المستور

قام والي ولاية قسنطينة، عبد الخالق صيودة، بزيارة فجائية للمستشفى الجامعي لولاية قسنطينة، بالتحديد استعجالات أمراض الأعصاب.

وحسب الصفحة الرسمية لولاية قسنطينة، يأتي هذا في إطار حرصه على تقديم أحسن الخدمات الصحية للمرضى. وتحسبن ظروف استشفاءالمرضى.

وأشارت الصفحة الرسمية لولاية قسنطينة، أن الوالي وقف الوالي على الوضعية الكارثية للمصلحة.

وبهذا أسدى تعليمات صارمة لمباشرة على الفور عمليات تنظيف واشغال صيانة تهيئة المصلحة، انطلاقا من نهار اليوم.



