بالصور.. زيارة لفائدة المتمدرسين والكشافة الإسلامية إلى الوحدة الجوية للأمن الوطني

نظمت مصالح أمن ولاية الجزائر زيارة الى مقر الوحدة الجوية للأمن الوطني بالدار البيضاء لفائدة المتمدرسين وفوج من الكشافة الاسلامية.

تدخل ضمن الاستراتيجية المنتهجة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني للتعريف بالمصالح الشرطية.

وتم تقديم خلال هذه الزيارة البيداغوجية لفائدة المتمدرسين وفوج من الكشافة الاسلامية الجزائرية شروحات للتعريف بمهام الوحدة.

ودورها في تعزيز فعالية تدخل القوات العاملة في الميدان خاصة في مجال مراقبة وتنظيم حركة المرور.

وتم كذلك خلال هذه الزيارة والتي تتزامن والعطلة المدرسية عرض شريط حول هذه الوحدة للتعريف بالمهام الموكلة اليها.

الوحدة الجوية للأمن الوطني المتواجدة على مستوى الدار البيضاء بالعاصمة تقوم بعدة مهام.

من بينها تغطية الاحداث والتظاهرات الرياضية والثقافية والحركات الاحتجاجية والزيارات الرسمية للشخصيات المهمة.

بالتنسيق مع المصالح العملياتية وتنظيم حركة الطرقات والزيارات الرسمية.