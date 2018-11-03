بالصور.. زيارة لممثل الخليفة العام للطريقة القادرية في السينغال إلى أدرار

زار ممثل الخليفة العام للطريقة القادرية في السينغال وعموم غرب إفريقيا، أبو محمد كنته ، اليوم السبت مدينة أدرار.

وقال محمد كنته أن زيارته إلى الجزائر تأتي بهدف توثيق اللحمة وتجديد العهد بين الجزائريين وإخوانهم في السينغال وعموم إفريقيا.

مضيفا أن الزيارة التي شرع فيها إلى أدرار تعد بمثابة تجديد العهد بين الزاوية الكنتية البونعامية بمنطقة توات والشعب السينغالي.

وأوضح أن زيارته إلى هذه الولاية تهدف إلى الوقوف على الأصول المتجذرة للأسرة البونعامية الكنتية بالسينغال في منطقة توات.

التي تضم الأجداد الأوائل لهذه الأسرة المتواجدين بكل من أدرار وأقبلي شرق الولاية.

كما ترمي كذلك إلى الإطلاع على الجهد الكبير الذي بذله المناضلون والمجاهدون الجزائريون في سبيل نيل الحرية والكرامة.

وأشاد ممثل الخليفة العام للطريقة القادرية في السينغال وعموم غرب إفريقيا بالمناسبة بكرم الضيافة الذي حظي به وفده في الجزائر.

وسيتنقل خلال هذه الزيارة التي تدوم خمسة أيام إلى عدة جهات بولاية أدرار.

تشمل زيارة مقبرة آل كنته بقصر تيمادنين برقان و منطقة أقبلي شرق الولاية لزيارة ضريح و زاوية سيدي بونعامة.

وسيزور الوفد السينغالي ضريح الشيخ عبد الكريم المغيلي و المدرسة الكنتية ببلدية زاوية كنتة.

وزيارة ضريح الولي الصالح سيدي يحي بقصر عزي ببلدية فنوغيل.

كما سيتنقل الوفد السينغالي إلى قصر الجديد ببلدية تامست لزيارة العائلة الكنتية.

وقراءة فاتحة الكتاب على روح الولي الصالح الحاج أمحمد.

ويختتم هذه الزيارة بالتوجه إلى الجامعة الإفريقية أحمد دراية بأدرار وزيارة ضريح الشيخ العلامة الراحل سيدي محمد بلكبير.