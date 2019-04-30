بالصور.. زيارة لوفد من الملحقين العسكريين للمدرسة التطبيقية للهندسة ببجاية 

قام وفد من الملحقين العسكريين المعتمدين بالجزائر، بزيارة إعلامية إلى المدرسة التطبيقية للهندسة ببجاية، أمس الإثنين.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، تأتي هذه الزيارة، تنفيذا للبرنامج النشاطات المنظمة لفائدة الملحقين العسكريين المعتمدين بالجزائر.

وألقى قائد المدرسة التطبيقية للهندسة، في مستهل هذه الزيارة، كلمة رحب فيها بالوفد، ليقدم بعدها عرضا حول تنظيم ومهام المدرسة.

لينتقل الحضور لزيارة المنشآت البيداغوجية والمرافق المعيشية والترفيهية بالمدرسة، كما تابع الزوّار عرض تطبيقي حول طرق تحييد المركبات المتفجرة المبتكرة.

وقام الوفد بزيارة سياحية إلى منطقة كاب كاربون ومتحف “برج موسى” ببجاية، عبّر من خلالها الزوّار عن إعجابهم وسعادتهم بهذه الزيارة الإعلامية.