بالصور..زيتوني يشرف على افتتاح ندوة تاريخية بمناسبة الذكرى 64 لعيد الثورة

أشرف وزير المجاهدين الطيب زيتوني،اليوم الاثنين،على افتتاح ندوة تاريخية، تحت عنوان “بيان أول نوفمبر54 المنطلقات والأهداف”.

وذلك بمقر المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة 1 نوفمبر بالأبيار .

وحسبما جاء في الصفحة الرسمية للوزارة،تأتي هذه الندوة تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ،وإحياء الذكرى 64 لعيد الثورة المجيدة تحت شعار “الجزائر رسالة شموخ ونوفمبر دليل قيمتها ومبادئها.

وخلال الندوة تم عرض شريط وثائقي كما تم تكريم الأستاذ الدكتور جمال فنان ، ومن ثمة مداخلات تاريخية مناقشة عامة .