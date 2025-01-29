بالصور.. زينبارو يشرف على أول حصة تدريبية لشبيبة القبائل

أشرف المدرب الجديد لشبيبة القبائل، الألماني جوزيف زينباور، اليوم الأربعاء، على أول حصة تدريبية للفريق. بملحق ملعب المجاهد الراحل حسين آيت أحمد.

واجتمع جوزيف زينبارو باللاعبين، إذ حفزهم وطالبهم بالتركيز واتباع تعليماته بحذافيرها، من أجل تحقيق انطلاقة جديدة تحت إشرافه، بدايةً من المباراة القادمة.

وأظهر اللاعبون جدية كبيرة في الحصة التدريبية، بهدف إحداث الديكليك في المرحلة المقبلة. بعد تعيين مدرب ألماني يملك خبرة في التعامل مع اللاعبين الكبار.

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