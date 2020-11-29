بالصور.. سائقو سيارات الأجرة ما بين الولايات يطالبون باستئناف نشاطهم بوهران

ناشد سائقو سيارات الأجرة بالخطوط العاملة ما بين الولايات بوهران تدخل الجهات الوصية بعد تجميد نشاطهم لأكثر من 9 اشهر بسبب جائحة كورونا.

وما تبعها من حجر جزئي وإجراءات وقائية احترازية تم اقرارها لمنع تفشي الوباء.

أصحاب سيارات الاجرة اكدوا في وقفة احتحاجية سلمية على مستوى محطة ايسطو بوهران ان تمديد التجميد الذي طالهم أدخلهم في بطالة إجبارية وأزم من اوضاعهم الاجتماعية.

خصوصا انهم ارباب عائلات تضررت كثيرا من قرار وقف نشاطهم في ظل عدم استفادة اغلبهم من أية اعانة إلى جانب إقصائهم من منحة التضامن التي تم إقرارها كتعويض عن الضرر الذي لحقهم بسبب الازمة الصحية لوباء كوفيد19.

حيث تم اشتراط تسديدهم لمستحقات الاشتراك بصندوق الضمان الاجتماعي كازنوس للاستفادة منها.

المحتجون طالبوا امام حرمانهم من التعويض عن الخسائر التي تكبدوها بالسماح لهم باستئناف مزاولة عملهم في اطار البروتوكول الصحي المعمول به.

خصوصا في ظل مزاحمة السائقين غير الشرعيين لهم والذين استغلوا فرصة توقفهم عن العمل لفرض أسعار خيالية على المواطنين.