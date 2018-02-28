بالصور.. سارق صندوق الزكاة بمسجد العقلة بالوادي خلف القضبان

أخبار الجزائر
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بالصور.. سارق صندوق الزكاة بمسجد العقلة بالوادي خلف القضبان
بقلم  عبد العالي رحومة

اوقف سكان بلدية العقلة بولاية الوادي سارق صندوق الزكاة بمسجد البلدية.

وتعرض مسجد أبوبكر الصديق بالعقيلة بالبلدية ،لعملية سطو من شخص يبلغ من العمر 40 سنه وينحدر من خارج الولاية .

حيث اقدم على تكسير صندوق الزكاة بالمسجد و سرقة ما به من تبرعات المحسنين.

وحسب ما اكده مصدر للنهار اونلاين مطلع أن عمليه السطو تمت في وضوح النهار.

حيث كشفه أطفال الحي لحظة دخول المسجد وقاموا بغلق الباب و هو داخل المسجد، وسارعوا لإبلاغ إمام المسجد.

حيث اوقفه سكان الحي و امام المسجد، وأبلغوا  فرقة الدرك الوطني بالرباح.

اين فتحت مصالح الدرك  تحقيقا في الحادثة .

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