بالصور..سبقاق وبوقرة يحضران جنازة فقيد الكرة الجزائرية بن حمودة

شهدت جنازة لاعب المنتخب المحلي، بلال بن حمودة، ظهر اليوم السبت، بمقبرة “القراعة” بمدينة حجوط، حضور وجوه رياضية ورسمية.

وحضر لمراسم جنازة اللاعب بن حمودة، وزير الشباب والرياضة عبدالرزاق سبقاق، بالإضافة لرئيس الرابطة المحترفة عبدالكريم مدوار.

بالإضافة لمدرب المنتخب الوطني المحلي مجيد بوقرة ولاعبو البطولة الوطنية، أكرم جحنيط،وبكير وحشود للمشاركة في تشييع الفقيد لمثواه الأخير.

كما بدى الحزن العميق على جميع من حضر جنازة الفقيد، وتأثرهم الكبير لفاجعة فقدان بلال بن حمودة.

يذكر أن بلال بن حمودة، توفي أمس الجمعة، رفقة أحد أصدقائه المقربين، إثر حادث مرور خطير بالطريق السريع لما كانوا لمتوجهين للمنزل.