بالصور.. سبقاق وزفيزف وبلماضي يدعمون المحليين أمام إثيوبيا

فضل الناخب الوطني للمُنتخب الأول، جمال بلماضي، حضور مواجهة المحليين أمام إثيوبيا من المنصة الشرفية لملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وتواجد “الكوتش جمال” بالملعب للمرة الثانية تواليا بعد حضوره المواجهة الأولى للمحليين أمام ليبيا بذات الملعب.

وصنع بلماضي الحدث وسط الأنصار خاصة الأطفال الذين سارعوا لالتقاط صور تذكارية مع بطل إفريقيا سنة 2019.

وتشهد المواجهة الجارية حاليا حضور عديد الشخصيات على غرار وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف.