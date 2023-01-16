بالصور.. سبقاق يحل بوهران لحضور مباريات الشان

حل ظهيرة اليوم الإثنين، وزير الشباب والرياضة، عبدالرزاق سبقاق، بولاية وهران لحضور لقاءات الجولة الأولى للمجموعتين الرابعة والخامسة للشان.

وحسب بيان ولاية وهران، عبر صفحتها الرسمية، عبر الفايسبوك، فإن الوالي سعيود، كان في إستقبال الوزير سبقاق لدى بمطار وهران الدولي احمد بن بلة.

كما أضاف البيان، أن والي وهران رافقه في مراسم الاستقبال كل من السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي والسادة أعضاء اللجنة الأمنية والسلطات المحلية .