بالصور.. سبقاق يزور ساحة الرياضة الأكثر شعبية في النيجر

زار وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق و نظيره النيجيري، آداموا سيكو دورو، في اليوم الثاني من زيارته إلى النيجر ساحة المصارعة التقليدية التي تعتبر الرياضة الأكثر شعبية في النيجر.

و كان وزير الشباب و الرياضة خلال هذه الزيارة مرفوقا برئيس الإتحادية النيجيرية للمصارعة (التقليدية) و المندوب التقني الدولي للمصارعة الإفريقية.

ثمّ تنقل الوزيران إلى المركز التقني للفرق الوطنية لرياضة كرة القدم ليترأسان بعدها اجتماعا تناول عدة محاور أهمها بحث سبل تطوير و تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الشباب و الرياضة إلى جانب طرح العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

هذا، وقد تميزت أشغال الإجتماع بحضور إطارات سامية بوزارة الشباب و الرياضة لجمهورية النيجر منهم الأمين العام للوزارة و المدير العام للرياضة بالوزارة، فضلا عن عدد من المستشارين.

و في الختام، جدد الوزير دعوته لوزير الشباب و الرياضة لدولة النيجر للقدوم إلى الجزائر بمناسبة اجتماع وزراء الشباب و الرياضة الأفارقة المزمع انعقاده في شهر نوفمبر المقبل.