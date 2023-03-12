بالصور..سبقاق يستقبل رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد

إستقبل اليوم الأحد، وزير الشباب و الرياضة عبد الرزاق سبقاق، بمقر الوزارة، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد منصورو أريمو، المتواجد بالجزائر في زيارة عمل.

وكشف بيان لوزارة الشباب والرياضة، بأن الوزير أبدى إستعداده في مرافقة الإتحاد الإفريقي، لتبني مقاربة جديدة. خصوصا فيما يتعلق بالفئات الشبانية، التي تعتبر الخزان الرئيسي لرياضيي النخبة والمستوى العالي.

ومن جهته، أكد رئيس الاتحاد الإفريقي، عزمه لتكثيف التعاون مع الطرف الجزائري بالتركيز على التكوين للارتقاء بكرة اليد الجزائرية والافريقية للوصول بها الى أعلى المستويات.