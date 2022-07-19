بالصور..سبقاق يستقبل وفد المنتخب الوطني لكرة اليد

إستقبل اليوم الثلاثاء، وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، رفقة رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية، عبد الرحمان حمّاد، وفد المنتخب الوطني لكرة اليد.

وجاء في بيان الوزارة عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك،:” استقبل صبيحة اليوم الثلاثاء 19 جويلية 2022″.

وأضاف البيان:” وزير الشباب والرياضة السيد عبد الرزاق سبقاق رفقة رئيس اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية، عبد الرحمان حمّاد، وفد المنتخب الوطني الجزائري لكرة اليد”.

كما جاء في ذات البيان:”إثر مشاركته في البطولة الأفريقية لكرة اليد وضمانه تأشيرة التأهل إلى خوض منافسات بطولة العالم لكرة اليد 2023 والتي ستُقام في بولندا والسويد.

وختمت وزارة الشباب والرياضة، بيانها بالشكرلجميع القائمين على المنتخب الوطني لكرة اليد من أجل تشريف الراية الوطنية في مونديال كرة اليد إن شاء الله.