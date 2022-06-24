بالصور.. سبقاق يستقبل وفود رسمية من ليبيا والسعودية وصربيا

استقبل وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق اليوم الجمعة بوهران كل من نائب وزير الشباب والرياضة للمملكة العربية السعودية عبد الرحمان الشيباني.

كما استقبل سبقاق كاتب الدولة للشباب والرياضة الصربي ميلان صافيتش. ووزير الرياضة لدولة ليبيا عبد الشافي حسن الجويفي.

وحسبما أوردته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة. فإن الدعوة كانت من قبل وزير الشباب والرياضة سبقاق. كما كان الوزير نفسه في استقبالهم بمطار وهران الدولي.

كما سيكون الثلاثي حاضرا في افتتاح ألعاب البحر الأبيض المتوسط الذي ينطل يوم غد.

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