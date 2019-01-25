بالصور.. سدود تمتلئ عن آخرها بشرق وغرب البلاد بسبب الثلوج والأمطار

امتلأت أغلب السدود وخاصة الواقعة بالولايات الشرقية، بعد الإضطرابات الجوية الأخيرة والتساقط الكثيف للثلوج، على غرار سد بوقوس بولاية الطارف.

وأُجبر القائمون على السد تفريغ الكمية الزائدة لمنع فيضانه، بعدما بلغت نسبة امتلائه 100 من المائة، وقبله سد بني هارون.

وكذا الشأن بالنسبة لسد سيدي امحمد بعين الدفلى الذي تم تفريغه هو الآخر لمنع فيضانه، بعدما بلغ نسبة امتلائه القصوى.

وبيّنت الوكالة الوطنية للسدود عبر صفحتها على الفايسبوك، بأنها قامت بفتح عدة سدود امتلأت عن آخرها بسبب الأمطار والثلوج الأخيرة.