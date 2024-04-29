بالصور.. سعدان وعمراني رفقة عدد من المدربين في تربص للحصول على كاف برو

تواجد عدد كبير من المدربين الجزائريين و المحليين من البطولة الجزائرية في التربص التي أقامته الفاف للحصول على ترخيص CAF PRO .

وقالت الفاف، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن المدربين خضعوا لورشة عمل و برنامج غني للحصول على الدبلوم في المستوى العالي.

وأداء ورشة العمل كل من الإعلامي يزيد وهيب تحت إشراف المدرب بلحسين مالوش عضو الفيفا و الكاف ومسؤول المديرية الفنية عامر منسول.

ونشرت الفاف عدد من الصور للمدربين الذين تقدمهم شيخ المدربين رابح سعدان إلى جانب المدرب القدير عبد القادر عمراني و البقية مثل ايت جودي و بوغرارة.

وفي الجزء من ذات اليوم، خضع المدربين إلى جلسة عمل بملعب الأبيار، أين غلب عليها الجانب التطبيقي.