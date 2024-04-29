إعــــلانات
الرياضة

بالصور.. سعدان وعمراني رفقة عدد من المدربين في تربص للحصول على كاف برو

بقلم عزيز طالبي
بالصور.. سعدان وعمراني رفقة عدد من المدربين في تربص للحصول على كاف برو
سعدان
  • 164
  • 0

تواجد عدد كبير من المدربين الجزائريين و المحليين من البطولة الجزائرية في التربص التي أقامته الفاف للحصول على ترخيص CAF PRO .

وقالت الفاف، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن المدربين خضعوا لورشة عمل و برنامج غني للحصول على الدبلوم في المستوى العالي.

وأداء ورشة العمل كل من الإعلامي يزيد وهيب تحت إشراف المدرب بلحسين مالوش عضو الفيفا و الكاف ومسؤول المديرية الفنية عامر منسول.

ونشرت الفاف عدد من الصور للمدربين الذين تقدمهم شيخ المدربين رابح سعدان إلى جانب المدرب القدير عبد القادر عمراني و البقية مثل ايت جودي و بوغرارة.

وفي الجزء من ذات اليوم، خضع المدربين إلى جلسة عمل بملعب الأبيار، أين غلب عليها الجانب التطبيقي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/zOmCc
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر