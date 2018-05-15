بالصور.. “سعدان” يتلقى دروس خاصة من الفيفا بتونس

يُشارك المدير الفني الوطني رابح سعدان في ملتقى الفيفا بتونس لتلقي دروس خاصة بالمديريين الفنيين من ال14 إلى ال18 ماي.

ورافق سعدان إلى العاصمة التونسية عامر شفيق نائب المدير الفني الوطني من أجل المشاركة في هذا الملتقى.

ودعت الفيفا 7 بلدان أخرى لتلقي الدروس في هذا الملتقي هي أنغولا، كوت ديفوار، جيبوتي، غينيا، رواندا، التشاد، تونس.

وتتضمن الدروس التي سيتلقاها سعدان العديد من المواضيع أهمها مكانة المدير الفني ودوره وكذا المسؤولية الملقاة على عاتقه.

وستكون أيضا خلال هذا الملتقى العديد من الدروس التطبيقية التي تركز على التحليل والنظرة الخاصة بالمدير الفني.