بالصور.. سفارة أمريكا بالجزائر تحيي ذكرى أحداث 11 سبتمبر 2001

أقامت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر مراسم صغيرة لإحياء ذكرى الأحداث المأساوية التي وقعت في 11 سبتمبر 2001.

وتم الاستماع إلى الرقيب الأمريكي الأول برينتيس ميدوز والقائم بالأعمال غوتام رانا. الذي كان في مدينة نيويورك في ذلك اليوم قبل 20 عاما عندما اصطدمتا طائرتين مخطوفتين بمركز التجارة العالمي.

وقام مشاة البحرية الأمريكية بتنكيس العلم الأمريكي، ووضعوا إكليلا من الزهور. كما تم الوقوف دقيقة صمت لتذكر ما يقرب من 3000 شخص لقوا حتفهم في مدينة نيويورك؛ واشنطن العاصمة؛ وشانكسفيل، بنسلفانيا.