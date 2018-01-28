بالصور.. سفارة  الجزائر بفرنسا تخلد ذكرى استهدف القنصلية بمرسيليا عام 1973

وضع سفير الجزائر بفرنسا عبد القادر مسدوة اللوح التذكاري للهجوم الذي استهدف القنصلية العامة لجزائر مرسيليا بتاريخ 13 ديسمبر1973.

المراسيم كانت بحضور ممثلي المجتمع والسلطات المحلية، وقف خلالها الحضور دقيقة صمت على ارواح الضحايا.

كما تلوا الفاتحة على ارواح الشهداء، و تأتي المبادرة تحت شعار “تحية للضحايا وضد ثقافة النسيان.

وفي 14 ديسمبر 1973، استهدفت القنصلية الجزائرية في مدينة مرسيليا بهجوم نفذته جماعة “شارل مارتيل” الإرهابية الفرنسية المعادية للعرب.

وأودى هذا الهجوم بحياة 4 أشخاص، فيما جرح 20 آخرون.