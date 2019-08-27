بالصور.. سفيان ابن غرداية يتحصل على المرتبة الثانية وطنيا في كمال الأجسام

تحصل سفيان بن بونيف ابن الحي الشعبي الحاج مسعود بغرداية على المرتبة الثانية وطنيا في كمال الاجسام فئة 1.82 سم.

وكشف سفيان انه كان عصامي في ممارسته هذه الرياضة التى يعشقها منذ الصغر ولم يكن يفكر يوما في المشاركة بأي مسابقة وطنية

غير أن شخص نصحه بالمشاركة في المسابقة الوطنية التى ستقام بعين البنيان بالعاصمة، لتنطلق رحلة البحث عن نادي رياضي متخصص

ليلتحق بالنادي الرياضي امل شباب افلو لكمال الاجسام الذي طلب منه صور ووثائق اين اعجب بامكانياته وتم استخراج بطاقة له للمشاركة.

وأردف سفيان أنه لم يكن يفكر بالفوز لكنه تفاجىء بحصوله على المرتبة الثانية بفئة 1.82 سم،

وكشف انه لم يتلقى اي استقبال من مديرية الشباب والرياضية بولايته مطالبا بمنح الاعتبار للطاقات الشبانية بالجنوب في مجال الرياضة.