بالصور.. سفير الجزائر بتركيا في زيارة لجامع “آيا صوفيا”

اجرى سفير الجزائر لدى تركيا، مراد جابي، يوم الجمعة، زيارة الى جامع “آيا صوفيا” التاريخي بمدينة اسطنبول.

الزيارة كانت رفقة عدد كبير من السفراء الأجانب المعتمدين لدى الجمهورية التركية وبحضور الناطق الرسمي للرئاسة التركية، ابراهيم كالن، الذي قدم نبذة عن تاريخ هذا الصرح الديني الهام، كما أجاب عن أسئلة السفراء.

حيث اوضح كالن الأهمية التاريخية لتحويل “آيا صوفيا” إلى مسجد بعد بقاءه لمدة 86 عاما كمتحف.

وقال ، نقلا عن سفارة الجزائر بأنقرة، “شاهدنا اليوم مرة أخرى كيف أن هذا المكان يثير الإعجاب من حيث هويته التاريخية وجوانبه الفنية”.

مؤكدا أن هذا الصرح يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للتاريخ السياسي والثقافي والديني والمعماري للإمبراطورية العثمانية.

واضاف أنه ليس لدى بلاده أي تحفظ أو تردد حول الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي لهذا الصرح حيث سيظل مفتوحا للزوار المحليين والأجانب على حد سواء.