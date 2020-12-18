بالصور.. سفير الجزائر بتونس يدعم الخضر قبل مواجهة المغرب

قدم سفير الجزائر بتونس، عزوز بعلال، دعمه للمنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، تحسبا لمباراتهم المقبلة أمام نظيرهم المغربي.

وزار عزوز بعلال، أمس الخميس، وفد الخضر، بمقر إقامتهم بفندق “لايكو”، أين إلتقى باللاعبين، وأطقم المنتخب الوطني.

وأكد السفير الجزائري، التزام الدولة باستخدام كافة الوسائل المتاحة، لضمان أفضل ظروف الإقامة، مع تأكيده لدعم وتشجيع الجالية الجزائرية المقيمة بتونس.

وفي المقابل، أبدى رئيس الوفد الجزائري، وعضو المكتب الفيدرالي، عمار بهلول، الشكر للسفير الجزائري عزوز بعلال، كما نقل له تحيات رئيس الفاف خير الدين زطشي.

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، سيواجه نظيره المغربي، ضمن الجولة الثانية من بطولة لوناف الجارية بتونس، والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.