بالصور.. سفير الجزائر بتونس يزور وفد المولودية

حظي وفد مولودية الجزائر، بزيارة مجاملة من سفير الجزائر، بتونس، عزوز بعلال، حسبما أكده النادي العاصمي اليوم الخميس.

وتنقل العميد، أمس الأربعاء، إلى تونس، تحسبا لملاقاة الاتحاد المنستيري المحلي، غدا الجمعة، بملعب “حمادي العقربي” برادس، لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من منافسة دوري أبطال إفريقيا.

ومن جهتها، قامت إدارة المولودية ممثلة في الرئيس حكيم حاج رجم. والمدير الرياضي رشيد رجراج، والمنسق العام، محمد خزروني، بتكريم سفير الجزائر بتونس، وإهدائه قميصا للنادي يحمل اسمه.