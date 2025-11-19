بالصور.. سفير الجزائر بقطر يزور بلايلي وغويري بمستشفى “سبيتار”

قام، صالح عطية، سفير الجزائر لدى دولة قطر، اليوم الأربعاء، بزيارة اللاعبين الدوليَّين يوسف بلايلي وأمين غويري، بمستشفى “سبيتار” بالدوحة.

حيث يخضعان لعلاج ومتابعة طبية دقيقة عقب الإصابة التي تعرّضا لها مؤخرًا.

وتهدف زيارة السفير إلى الاطّلاع عن قرب على الحالة الصحية للاعبين والوقوف على ظروف التكفّل الطبي بهما. إضافة إلى متابعة تطورات فترة العلاج وإعادة التأهيل.

وخلال لقائه باللاعبين، أعرب السفير صالح عطية عن اعتزاز الجزائر بأبنائها الرياضيين وحرص الدولة على مرافقتهم ودعمهم. تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي يولي اهتمامًا خاصًا للنخب الرياضية التي تمثّل الجزائر في المحافل الدولية.

وقدّم السفير الجزائري هدية رمزية لبلايلي وغويري، تعبيرًا عن التضامن والدعم المعنوي، متمنيًا لهما الشفاء العاجل والعودة القوية إلى المنافسة.

من جهتهما، عبّر اللاعبان عن امتنانهما لهذه الزيارة التي حملت لهما دعمًا معنويًا كبيرًا خلال فترة علاجهما، مؤكدَين أن الالتفاتة أسهمت في رفع معنوياتهما والرفع من عزمهما على استكمال مرحلة التعافي.