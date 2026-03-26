بالصور.. سفير الجزائر بمصر يزور بعثة المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما

حظي تعداد المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، اليوم الخميس، بزيارة من سفير الجزائر بمصر محمد سفيان براح.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية على “فايس بوك”، صور الزيارة التي قام بها السفير براح لبعثة المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما.

وتبادل السفير الجزائري بمصر، أطراف الحديث مع مسؤولي بعثة المنتخب الوطني، أبدى خلاله دعمه الكامل لهم، قبل أن يتم تكريمه بقميص للخضر.

يذكر أن المنتخب الوطني لأقل من 20 عاما، يخوض تربص تحضيري بمصر، سيخوض خلاله مبارتين وديتين ضد نظيره المصري.