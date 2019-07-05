بالصور.. سفير الجزائر بمصر يُكرم أنصار الخضر !!

أقامت السفارة الجزائرية بالقاهرة حفل عشاء الجمعة لمجموعة من أنصار الخضر إحياء لذكرى عيدي الإستقلال والشباب.

وذلك بعد المبادرة التي قام بها سفير الجزائر بالقاهرة “نذير العرباوي” يوم أمس عندما أقام حفلا على هامش الأسرة الإعلامية الجزائرية.

وألقى السفير كلمة ترحيبية على الأنصار ذكر فيها بتضحيات أبناء الجزائر الأبطال في سبيل وطنهم و ترحم على أرواح الشهداء الأبرار.

كما نوه بالروح الرياضية العالية للأنصار و الصور المشرفة و الجميلة الذين يعطونها في مدرجات الملاعب متمنيا التوفيق لمنتخبنا الوطني.