بالصور.. سفير الموزمبيق يؤدي لرئيس المجلس الشعبي الوطني زيارة وداع

ودّع رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، اليوم ، سفير جمهورية الموزمبيق ايبوليتو بيريرا زوزيمو.

ودعا رئيس المجلس السعيد بوحجة خلال هذا اللقاء، إلى بذل مزيد من الجهود لتجسيد العلاقات التاريخية.

بما يعزز التعاون بين البلدين في جميع المجالات وتوظيفها خدمة لمصالح قارة افريقية سيدة، مزدهرة وآمنة.

ومن جهته أكد سفير الموزمبيق، علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين .

وأعرب عن أمله في مواصلة الجهود المبذولة لترقيتها لا سيما على المستوى البرلماني عن طريق مجموعتي الصداقة.

وعند التطرق إلى الملفات المطروحة على الساحة الاقليمية والدولية أكد السفير تطابق وجهات نظر البلدين إزاءها.

وخصّ بالذكر القضية الصحراوية التي أكد ضرورة حلها بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.