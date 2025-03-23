بالصور.. سفير موزمبيق لدى الجزائر يستقبل منتخب بلاده

حظي منتخب موزمبيق بالاستقبال من قبل سفير موزمبيق بالجزائر إدواردو نامبوريتي قبل المواجهة الحاسمة التي ستلعب الثلاثاء القادم، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ونشرت الاتحادية الموزمبيقية لكرة القدم، صور استقبال السفير لمنتخب بلاده، التي عرفت تواجد كل وفد منتخب موزمبيق على رأسهم المدرب تشيكينيو كوندي.

وأشاد مدرب منتخب موزمبيق تشيكينيو كوندي باستقبال سفير بلاده بالجزائر، شاكرا اياه على دعم الفريق منذ البداية.

وقال كوندي في تصريح له، نقلته الإتحادية الموزمبيقية لكرة القدم، اليوم الأحد ” إنه لمن دواعي سروري الكبيرة أن يتم استقبالي من قبل سفيرنا وأن أحظي بالدعم اللوجستي من السفارة، تعبتر هذه الخطوة بالغة الاهمية بالنسبة لنا جميعا”.

وأضاف كوندي “نحن ملتزمون بإسعاد الشعب الموزمبيقي وذلك حسب التأهل إلى كأس العالم”.