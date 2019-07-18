بالصور..سفينة عسكرية تونسية ترسو بميناء الجزائر

رست اليوم الخميس، بميناء الجزائر، سفينة البحث والتكوين “خير الدين A-700″، التابعة للقوات البحرية التونسية، وفقماأفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وقام قائد السفينة بزيارة مجاملة لقائد الواجهة البحرية الوسطى، وهذا في إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري الثنائي الجزائري- التونسي .
كما سيحظى الوفد العسكري التونسي ببرنامج ثري من النشاطات الثقافية والرياضية، يضيف المصدر ذاته .
بالإضافة إلى تبادل الزيارات بين ضباط من الطرفين على متن السفينة التونسية و إلى المدرسة العليا للبحرية.
يهدف هذا التوقف، الذي يدخل في إطار تعزيز علاقات الصداقة بين جيشي البلدين، إلى توطيد التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين قواتنا البحرية والقوات البحرية التونسية.
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