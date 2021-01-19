بالصور.. سفينة فرنسية ترسو بميناء جن جن بجيجل

رست اليوم الثلاثاء، بميناء جن جن بجيجل بالواجهة البحرية الشرقية، السفينة قاعدة الغطاسين نازعي الألغام( acheron)التابعة للبحرية الوطنية الفرنسية في توقف يدوم (04)أيام.

وحسب بيان وزارة الدفاع، فقد قام قائد السفينة بزيارة مجاملة لعميد قائد الواجهة البحرية الشرقية بالنيابة، ليتم بعدها عقد جلسة عمل بين الطرفين حول البرنامج التدريبي المسطر.

وأوضح المصدر نفسه، أن هذا التوقف الذي يدخل في إطار تعزيز علاقات الصداقة وتبادل الخبرات بين جيشي البلدين سيعرف تنفيذ نشاط التعاون العملياتي “رايس حميدو غطاس-20″،

والذي سيشمل تمارين الغطس العسكري، مكافحة الألغام التحت المائية ومعالجة حوادث الغطس مما يسمح بتعزيز قدرات قواتنا البحرية في تأمين حركة ملاحة السفن البحرية وحماية السفن التجارية ضد أخطار الألغام في وقت الأزمات.