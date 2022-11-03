بالصور.. سفينة نقل المسافرين”طاسيلي 02″ تتعرض إلى حادث وتأجيل الرحلة

تعرضت سفينة نقل المسافرين” طاسيلي 02″، اليوم الخميس، إلى حادث حسبما كشفته الصفحة الرسمية لولاية سكيكدة.

وعلى إثر الحادث الذي تعرضت له السفينة على مستوى المرفأ بميناء سكيكدة والتي كانت متوجهة إلى مرسيليا. تنقلت حورية مداحي والي ولاية سكيكدة إلى ميناء سكيكدة للوقوف على ظروف المسافرين. الذين كانوا مبرمجين للسفر بهذه الرحلة وكذا وضعية الحادث.

وحضر إلى مكان الحادث أعضاء اللجنة الأمنية، المفتش العام للولاية ، المدير الجهوي للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. مدير ميناء سكيكدة، مدير النقل.

وقد تم تأجيل الرحلة المبرمجة إلى يوم الأحد المقبل، وذلك في انتظار تعويضها بسفينة نقل المسافرين “الجزائر02″.

وقد أسدت السيدة الوالي، تعليمات للمدير الجهوي للمؤسسة النقل البحري للمسافرين. بالتكفل بالمسافرين الذين يقطنون بالولايات البعيدة ” خنشلة، أم البواقي، الواد، بسكرة، سطيف”. خاصة فيما يتعلق بالإيواء، وهذا تفاديا لعناء التنقل لولاياتهم. حيث تم إعادة برمجة موعد الرحلة يوم الأحد 06 نوفمبر 2022.