بالصور..سقوط سقف عمارة بشارع بوجمعة مغني في حسين داي

أخبار الجزائر
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بالصور..سقوط سقف عمارة بشارع بوجمعة مغني في حسين داي
بقلم شهرزاد مزياني

وقع، اليوم الجمعة، حادث سقوط سقف عمارة المسماة “بعمارةالموت” الواقعة ب 2 شارع بوجمعة مغني، ببلدية حسين داي .


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