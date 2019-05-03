بالصور..سقوط سقف عمارة بشارع بوجمعة مغني في حسين داي
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وقع، اليوم الجمعة، حادث سقوط سقف عمارة المسماة "بعمارةالموت" الواقعة ب 2 شارع بوجمعة مغني، ببلدية حسين داي .
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كشف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة، العميد مختار زروال، أن قيادة الدرك الوطني بالولاية تسهر دائما للحفاظ على الأمن
والنظام العموميين وكذا تعزيز الشعور بالطمأنينة…
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تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري السادس للشلف، من تفكيك جمعية أشرار، مختصة في السرقة و الإعتداء على المواطنين، وتوقيف شخصين يبلغان من العمر 24 و25سنة…
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