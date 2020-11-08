بالصور.. سقوط سلالم وأدراج الطابق الأول بالعمارة رقم 25 بالجزائر الوسطى

شهد اليوم الأحد، شارع مختار عبد اللطيف، ببلدية الجزائر الوسطى، سقوط سلالم وأدراج الطابق الاول بالعمارة رقم 25.

وتنقل رئيس المجلس الشعبي لبلدية الجزائر الوسطى، رفقة مدير التجهيز و العمران و مدير التجديد و التهيئة العمرانية لمعاينة الحادثة

ويقوم عمال مصلحة الطرقات في هذه الاناء يحمل الانقاض والردوم في انتظار تقرير اللجان التقنية المختصة.

وتقرر وضع مدرج خشبي مؤقت في انتظار عملية التأهيل والتهيئة.

وقامت الوالي المنتدب للمقاطعة الادارية لسيدي امحمد بإدراج العمارة ضمن المخطط الاستعجالي للتهيئة.