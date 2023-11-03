بالصور.. سقوط شجرة ضخمة يَغلق الطريق في البليدة

تسببت الرياح القوية ليلة أمس، إلى سقوط شجرة ضخمة وسط الطريق الولائي رقم 108 الرابط بين البليدة والحطاطبة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت وحدة دائرة وادي العلايق على الساعة السادسة، بسبب سقوك شجرة كبيرة من نوع الكاليتوس بالطريق المعني.

مما أدى إلى غلق الطريق لمدة حوالي ساعتين مع تسجيل اصطدام خفيف لسيارة دون تسجيل خسائر بشرية، حسب ذات المصدر.

هذا وتعرف عدة ولايات من الوطن، منذ ليلة أمس الخميس، هبوب رياح قوية وصلت إلى 90 كلم/سا.