بالصور.. سقوط صخرة عملاقة على منزل وإصابة إمرأتين بدرقانة

سقطت صباح اليوم الأحد، صخرة عملاقة، على إحدى المنازل القصديرية وتسببت في إصابة إمراتين بجروح.

ففي حدود الساعة 4:31 صباحا، وبالضبط بالحي الفوضوي بن دالي منطقة درقانة، سقطت صخرة عملاقة على أحد البيوت بسبب إنزلاق التربة.

واخترقت هذه الصخرة سقف المنزل القصديري، وتسببت في اصابة امراتين بجروح، إحداهن تبلغ من العمر 40 سنة تعرضت لإصابة على مستوى الرجل واليد اليمنى.

بينما المراة الثانية، تبلغ من العمر 67 سنة، وتعرضت لإصابة على مستوى الرجل اليسرى، وقد تم نقلهم إلى مستشفى عين طاية من طرف مصالح الحماية المدنية.