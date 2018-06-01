بالصور.. سقوط عدد من الجمال بأحواض مخلفات النفط في الوادي

هنا في قلب الصحراء على حدود الشرقية الجنوبية بمنطقة الجحيفة، تنشر بشكل واسع آبار النفط التي تشكل إحتياطي غير مستغل.

وبالمقابل تحوي هذه المناطق لثروة حيوانية لازيد ما يفوق نصف مليون رأس من الإبل.

وهي مهددة بالنفوق الزوال بسبب سقوطها في الأحواض ومخلفات البترولية.

مربو الجهة الحدودية ناشدوا السلطات الرسمية بضرورة حماية هذه الثروة.

والعمل على تسييج المكان، لمنع وحماية الإبل، خاصة مع هذه الفترة التي تحتاج كميات من الماء، والتي تخادع الإبل ظنا منها انه الماء.

ولم يخفي الموالين امتعاضهم من عملية سرقة وتكسير الحواجز الحديدية، من قبل مجهولين التي تمنع سقوط الجمال في الأحواض البترولية.

مطالبين المشرفين على الآبار بضرورة حماية ممتلكاتهم وأرزاقهم بوضع سياج يمنع دخولها ومراقبتها.

القضية أثيرت هذه المرة بعد سقوط 6 جمال داخل أحواض النفط، تم إنقاذ أربعة منها وهلاك البقية.

وعمل الموالين على وضع حواجز مؤقتة بأغصان الحطب ومخلفات الأشجار، كحل أولي.

في إنتظار التفاتة لهذا الوضع والإسراع في حماية الثروة من الهلاك المحتوم.