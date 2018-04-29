بالصور .. سقوط عمود كهربائي على سيارة في القبة

وحسب المعلومات فإنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية.
لقي 15 حراﭬـا مصرعهم بعد إنقلاب القارب الذي كانوا على متنه قرب سواحل كاب فالكون بوهران.
وحسب المعلومات الأولية لـ"النهار" فإن القارب كان على متنه حراقة…
بلغت قيمة الفواتير غير المسددة للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز بقسنطينة،حوالي 139 مليار سنتيم خلال الثلاثي الأول من العام الحالي.
وبحسب عبد الوهاب بن حملاوي بمدير بالنيابة…
سقط اليوم الأحد، أحد الأعمدة الكهربائية على سيارة سياحية في أحد الأحياء بالمنظر الجميل ببلدية القبة.
وحسب المعلومات فإنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية.
https://www.youtube.com/watch?v=MDX3-4rJAAU&feature=youtu.be
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