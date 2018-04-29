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بالصور .. سقوط عمود كهربائي على سيارة في القبة

أخبار الجزائر
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بالصور .. سقوط عمود كهربائي على سيارة في القبة صورة مركبة
بقلم أمينة لعلالي

سقط اليوم الأحد، أحد الأعمدة الكهربائية على سيارة سياحية في أحد الأحياء بالمنظر الجميل ببلدية القبة.

وحسب المعلومات فإنه لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية.

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