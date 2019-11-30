بالصور.. سقوط مميت لعامل بورشة في المعذر بباتنة

توفى اليوم، عامل بروشة بعد سقوطه، داخل مستودع بمؤسسة خاصة للسيراميك ببلدية جرمة دائرة المعذر في باتنة.

العامل شاب يبلغ من العمر 27 سنة، سقط من علو 12 متر داخل مستودع في طور الإنجاز بمؤسسة خاصة للسيراميك.

هذه المؤسسة تقع بجوار الطريق الوطني رقم 03 النقطة الكيلومترية 186، عند ملتقى الطرق بين سريانة وباتنة و قسنطينة.

تدخلت مصالح مديرية الحماية المدنية، بمعية أفراد الدرك الوطني والفرقة التقنية المختصة التابعة لهذا الأخير حيث وجد متوفيا في عين المكان.

وتم نقل الجثة الى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الإستشفائي الجامعي باتنة، في حين فتحت طرف المصالح المختصة المعنية تحقيقا في الحادثة.