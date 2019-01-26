بالصور.. سكان أولاد بشينة يشربون مياه الثلوج ويؤكدون نفاذ المؤونة بباتنة

أطلق سكان ” أولاد بشينة ” بأعالي جبال بلدية أولاد عوف بدائرة عين التوتة بولاية باتنة نداء استغاثة للجهات الوصية قصد التدخل السريع لفتح الطرقات المغلقة بسبب الثلوج، حتى يُسمح لهم بالنزول الى المدن والتزود بالمواد الغذائية المختلفة.

وحسب ما وقفت عليه ” النهار ” ميدانيا، فإن الثلوج المتساقطة على المنطقة والتي بلغ سمكها في بعض المواقع المتر والنصف، كانت سببا في عزل عشرات العائلات في مساكنها لمدة 3 أيام كاملة.

وأكد المواطنون المعزولون نفاذ كل ما بحوزتهم من مؤونة ومواد الغذائية، أما سكان قرى ” غير أغربي ” و ” كنزرية ” و ” لعمايم ” و ” الرحامنة ” و ” الشلاغمة ” و ” وايفرسن ” و ” بلهقار ” وماحلة “، يقومون بإذابة الثلوج للشرب وسقي المواشي، في معاناة زادت من حدتها انقطاعات الغاز والكهرباء.

وفي لقاء مع رئيس دائرة عين التوتة على مستوى الطريق الرابط بين الرحاوات وأولاد عوف أكد أن جميع المصالح والإمكانيات والأجهزة مسخرة لفك العزلة عن هذه القرى وغيرها من المناطق التابعة لبلديات دائرة عين التوتة، مؤكدا إنقاذ عدة عائلات علقت في الثلوج خلال الـ48 ساعة الأخيرة.