بالصور.. سكان الأمير عبد القادر بجيجل يغلقون الطريق

أقدم منذ قليل عشرات المواطنين على غلق الطريق ببلدية الأمير عبد القادر بالمدخل الشرقي لعاصمة الولاية جيجل.

المواطنون اغلقو الطريق الوطني المزدوج 43 في محوره مقابل شاطئ تاسوست بعد غرق شابين من المنطقة.

وحسبما علمته النهار فان الأسباب التي أدت بالمحتجين لغلق هذا المحور من الطريق أمام مستعميله من أصحاب المركبات القادمة من و الى مدينة جيجل.

تعود الى تعرض شخصين للغرق قبل أن يتم انتشال جثة أحدهما فيما تعذر على عناصر الحماية المدنية العثور على جثة الضحية الآخر.

الأمر الذي زاد من قلق واستياء المحتجين الذين لم يجدوا سوى اللجوء الى غلق الطريق كتعبيرا منهم عن مدى تأثرهم الكبير بسبب حالتي الغرق.

في وقت يشهد فيه هذا المحور من الطريق 43 اكتظاظ رهيب للمركبات المتوقفة بسبب الاحتجاج.