بالصور .. سكان المسيلة يعيدون بناء جدار منزل إصطدمت به شاحنة

قام سكان حي 700 مسكن بالمسيلة ببناء جدار منزل إصطدمت به شاحنة فجر أمس مخلفة 4 جرحى .

وتعود تفاصيل الحادثة إلى فجر أمس على الساعة 3:30 أين فقدت شاحنة جارهم في السكن بعدما كامت مركونة بالحي المذكور .

حيث إقتحمت الشاحنة المنزل ما تسبب في إصابة 4 جرحى تم نقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى الزهراوي لتلقي العلاج .

وحسب أفراد العائلة فإنه ومن حسن حظهم أن الغرفة التي وقع بها الحادث لم يكن فيها أحد ولو كانت الكارثة أكبر.

وقد لاقت المبادرة التي قام بها سكان الحي إستحسان كبير وسط الحي والمدينة.

مما يظهر مدى تضامن وتآرز السكان فيما بينهم في المواقف الصعبة، والوقوف جب لجب في وقت الشدة.