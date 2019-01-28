بالصور.. سكان المغير يغلقون الطريق للمطالبة بإنهاء مجازر حوادث المرور

أقدم سكان المقاطعة الإدارية المغير بولاية الوادي، على غلق الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين دائرتي جامعة والمغير.

حيث توقفت الحركة بشكل كامل على مستوى هذا المحور الهام الذي يربط بين شمال وجنوب الوطن،

والذي يشهد مرور أزيد من5 آلاف مركبة يوميا من مختلف الأصناف.

وقام شباب المقاطعة الإدارية بإضرام النيران في العجلات المطاطية ووضع الأخشاب والقضبان الحديدية والحجارة على مسافات من الطريق الوطني.

تعبيرا منهم على غضبهم الشديد من عدم الشروع في إزدواجية هذا الطريق الذي أصبح يعرف بطريق الموت.

نظرا لما يخلفه من حوادث مرورية مميتة ،آخرها الحادث المميت الذي وقع يوم أمس وأودى بحياة شخصين أحدهما شرطي وإصابة سبعة آخرين.

وبعد الحادث المميت وقع حادث آخر على مستوى هذا الطريق وفي ذات المحور بين بلديتي أم الطيور والمغير خلف حصيلة ثقيلة من الجرح .

وأكّد المحتجون أنّه حان الوقت لغلق الطريق بشكل كامل خاصة بعد تحوله إلى نقمة على سكان الجهة.

وعرف الطريق الوطني توقف مئات المركبات على المحورين منه، وأغلبهم من حافلات نقل المسافرين والشاحنات،

مع تواجد عناصر الأمن لمنع أي انفلات قد يحدث.