بالصور.. سكان بلدية سيدي بوزيد بالأغواط يحتجون أمام مقر البلدية

انتفض اليوم العشرات من سكان بلدية سيدي بوزيد شمال الأغواط أمام مقر البلدية محتجين على الوضع الذي أل إليه المجلس الشعبي البلدي.

إضافة إلى توقف عجلة التمنيةبذات البلدية خاصة في القطاع الصحي حيث يكاد المستشفى شبه فارغ نظرا لنقص التعداد البشري من أطباء وممرضين وعمال نظافة

هذا وقد جدد المحتجون بأنهم في حالة مااذا لم يتم التكفل بانشغالاتهم في اقرب الآجال، سيقومون بالتصعيد من خلال مسيرة مشيا على الأقدام إلى ولاية الأغواط.

ومن جهة أخرى طالب المحتجون بحضور والي الولاية لحل مشكلتهم ،وتعذر التواصل مع رئيس البلدية ورئيس الدائرة.