بالصور.. سكان تيزي وزو يدا واحدة للبحث عن المفقودين الثلاث

استجاب مواطنوا تيزي وزو وحتى دلس وتيقزيرت بالإضافة إلى البحارة والغطاسين لنداء سكان قرية ايسوقان للبحث عن أبنائهم المفقودين.

حيث أن الكل هب هبة رجل واحد للتضامن مع عائلات المفقودين الثلاث منذ اسبوع.

وبذلك شهد ميناء تيقزيرت حضور قوي للصيادين و غواصين من كل مكان تطوعوا منذ الصبيحة في عملية البحث التي ستستمر طيلة اليوم .

فالكل مد يد المساعدة بامكانياته الخاصةمن قوارب ووسائل لغواصين متطوعين من مختلف نوادي الغوص بولاية تيزي وزو و دلس .

لكن سرعان ما توقفت عملية البحث بسبب هيجان البحر و الرياح القوية .

والتي حالت دون العثور على المفقودين الثلاثة في اكبر عملية بحث انطلقت من تيقزيرت لتشمل كل سواحل ازفون و دلس بمشاركة نحو 30 غواصا و متطوعا

دون أن ننسى المجهودات الجبارة التي تقوم بها قوات البحرية التي ظلت تقوم بدوريات مكثفة تسخير كوادرهم من مروحيات و قوارب و غواصين بغية العثور علي المفقودين أحياء أو أمواتا.