بالصور .. سكان حاسي بحبح بالجلفة يشربون مياه ملوّثة

تعيش بلدية حاسي بحبح بولاية الجلفة، حالة طوارئ، بعد اختلاط المياه الصالحة للشرب بشبكة الصرف الصحي.

و داعا سكان بلدية حاسي بحبح السلطات المحلية بالولاية، بضرورة تجديد الشبكة في القريب العاجل قبل وقوع كارثة صحية بالمنطقة.

خصوصا وأن السكان أظهروا عيّنة لإختلاط المياه الصالحة للشرب بالمياه القذرة، ما أدى إلى تدخل مصالح الري.

إضافة إلى الجزائرية للمياه،و الديوان الوطني للتطهير والبلدية لمحاصرة هذه النقطة السوداء، على أمل معالجتها بصفة إستعجالية.

وقد وقفت “النهار” على الأشغال التي باشرتها مختلف المصالح التقنية، فيما تم الاستنجاد بشاحنة ذات صهريج لتزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب بصفة مؤقتة.