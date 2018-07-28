بالصور ..سكان قرية احريق بتيزي وزو يشيدون قاعة علاج بمالهم الخاص

في مبادرة أولي من نوعها شيد سكان قرية احريق بعرش بوزقان بتيزي وزو قاعة علاج بوسط قريتهم

وذلك بفضل تعاون الجميع كبارا وصغارا.

الفكرة اقترحتها في بادئ الامر الجمعية النسوية زهوة اث طاهر و جسدها السكان بالتنسيق مع اعضاء لجنة القرية الذين تكفلوا بجمع الاموال الكافية لتجسيد هذا المشروع في مدة زمنية لا تتعدي ثلاثة اشهر

و قد جاءت فكرة التشييد بعد معاناة كبيرة و طويلة كان يعيشها مرضي القرية الذين يضطرون للتنقل الي مستشفي عزازقة

الذي يبعد عن المنطقة اكثر من 40 كلم.

و قد اشرف علي التدشين لجنة القرية و الجمعية النسوية زهوة اث طاهر و بحضور شرفي لابنة كريم بلقاسم.