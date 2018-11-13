بالصور.. سكان مداشر عرش عطوش بتيزي وزو ينتفضون ضد التهميش ويطالبون بحقهم في التنمية

أقدم صبيحة اليوم الثلاثاء، سكان 14 قرية من عرش عطوش ببلدية ماكودة، على غلق مقري بلدية و الدائرة في إضراب عام شل كل المنطقة متبوعا بوقفة اعتصامية أمام مقر الولاية.

حيث عبر السكان عن استياءهم من إقصاءهم الكلي من المشاريع التنموية الضرورية لتصبح هذه القرى خارج مجال التغطية أمام صمت السلطات المحلية.

وطالبوا التدخل السريع لوالي ولاية تيزي وزو، للوقوف على مجمل النقائص التي أخرجت سكان 14 قرية اليوم، عن صمتهم.

مطالبين بتعبيد الطرقات المهترئة و انجاز قنوات صرف المياه الصحية و المرافق الضرورية الصحية منها و الشبابية لإخراج المنطقة من العزلة التي إطالتها .